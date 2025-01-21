حسن الرداد يكشف مفاجأة مسلسله الرمضاني “عقبال عندكم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان حسن الرداد عن مفاجأة كبرى حول مسلسله “عقبال عندكم” الذي يخوض به السباق الدرامي الرمضاني المقبل وتشاركه فيه زوجته الفنانة إيمي سمير غانم.

وأكد الرداد أنه بدأ بالفعل تصوير المسلسل، وهو من تأليف أحمد سعد والي وإخراج علاء إسماعيل، متمنياً أن ينال إعجاب الجمهور، ومؤكداً أنه مليء بالمفاجآت حيث يشارك فيه أكثر من 40 ضيف شرف.

يُذكر أن حسن الرداد شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “محارب”، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، وشارك في بطولته كلٌ من: أحمد زاهر، ناهد السباعي، تامر عبد المنعم، نيرمين الفقي، محمود عمرو ياسين، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، ماجد المصري، نور محمود، وكريم العمري.

كما قدّم حسن الرداد آخر أعماله في السينما فيلم “بلوموندو”، وهو من تأليف حازم ويفي وإخراج ياسر سامي، وشارك في بطولته: رحاب الجمل، هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، إنجي وجدان…، وتدور أحداثه حول الشاب الثلاثيني “بلوموندو”، والذي يستغل سفر زوجته للولادة فيقرر تنظيم حفل صغير في منزل صديقه، ولكن سرعان ما تتزايد أعداد الحضور ويخرج الأمر عن السيطرة.