شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يناقش مستجدات الأوضاع في سوريا مع المبعوث الأممي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون.

وجرى خلال الاتصال مناقشة مستجدات الأوضاع في سوريا. وزير الخارجية وتلقى وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفيًا من وزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس.

وجرى خلال الاتصال مناقشة المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.