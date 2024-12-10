شكرا لقرائتكم خبر عن 35 ألف سجادة في المسجد الحرام.. فحص شامل لضمان الراحة والنظافة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها في الحفاظ على جودة ونظافة السجاد داخل المسجد الحرام، حيث يُعد السجاد جزءًا لا يتجزأ من تجربة ضيف الرحمن.

تغطي أكثر من 35 ألف سجادة خضراء أروقة المسجد الحرام، موزعة على 30 موقعًا مختلفًا قابلة للزيادة في يوم الجمعة والمواسم، مما يساهم في توفير مساحات واسعة ومريحة للمصلين والمعتمرين.



تتبع الهيئة برنامجًا دقيقًا يشمل أعمال التنظيف والتعقيم باستخدام تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، لضمان النظافة التامة والراحة لضيوف الرحمن، بالإضافة إلى ذلك، يتم استبدال السجاد بالكامل كل 3 أيام، وذلك لضمان أعلى معايير النظافة والجودة في جميع الأوقات.



فحص شامل



كل سجادة تخضع لفحص شامل قبل إعادتها إلى أماكن الصلاة، حيث يتم التأكد من خلوها من أي عيوب أو تلف قد يؤثر على جودتها.

ويشمل هذا الفحص التدقيق في التفاصيل الدقيقة مثل الألوان والنسيج والحواف، لضمان أن يبقى السجاد في أفضل حالاته.

كما تعزز الهيئة وعي ضيوف الرحمن بأهمية الحفاظ على السجاد واستخدامه للأغراض المخصصة له، مما يسهم في استمرارية جودته وتحقيق راحتهم أثناء أداء عباداتهم.



وتعمل الهيئة بشكل مستمر على تطوير الخدمات المرتبطة بالحرمين الشريفين، مع التركيز على الجودة والاستدامة في جميع عملياتها، لضمان أن يحظى المصلون والمعتمرون بتجربة متكاملة تتسم بالراحة والسهولة.