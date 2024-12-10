السعودية | حرس الحدود ينظم حملة تطوعية توعوية بالسلامة البحرية لطلاب التعليم العام بمناطق مكة المكرمة وعسير والشرقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

نظّمت المديرية العامة لحرس الحدود حملة تطوعية توعوية بالسلامة البحرية والأماكن المخصصة للسباحة لطلاب التعليم العام في مناطق مكة المكرمة وعسير والشرقية، وذلك في إطار جهود المديرية التوعوية.

وتضمنت الحملة، التوعية بأهمية الالتزام بإرشادات السلامة، وتعزيز قيم المحافظة على نظافة البيئة والشواطئ البحرية والتعريف برقم حرس الحدود (994) في الحالات الطارئة، وتقديم شرح عملي للإسعافات الأولية.

يذكر أنّ المديرية العامة لحرس الحدود تواصل إطلاق الحملات التطوعية التوعوية والمعارض والبرامج المعززة للوعي المجتمعي تجاه البيئة الساحلية والسلامة البحرية في مناطق المملكة، وتشجيع الأفراد والجماعات على الالتزام بالإجراءات الوقائية والإرشادات والتعليمات، ميدانيًا، ومن خلال القنوات والمنصات الرسمية.

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