شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأميرة نورة.. "دبلوم إدارة المتاحف" يؤهل الخريجات لقطاع العمل والان نبدء بالتفاصيل

دبلوم إدارة المتاحف

دمج الجانبين النظري والعملي

الدمام - شريف احمد - فتحت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالشراكة مع مركز عِلمي لاكتشاف العلوم والابتكار، باب التسجيل في برنامج ”دبلوم إدارة المتاحف“ للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1446 هـ، وذلك حتى يوم السبت 14 ديسمبر 2024م، مستهدفةً حاملات شهادة الثانوية أو ما يعادلها.ويُعد برنامج ”دبلوم إدارة المتاحف“، برنامجًا أكاديميًا ومهنيًا معتمدًا؛ لتأهيل وتخريج مهنيَّات حاصلات على درجة الدبلوم المتوسط في إدارة المتاحف، من خلال الدراسة لمدة عامين دراسيين، وبواقع «61» وحدة دراسية معتمدة، مما يمكنهنَّ من العمل في وظائف قطاع المتاحف، والمراكز العلمية، وصولًا إلى المساهمة في خدمة المجتمع، وتلبية احتياجات سوق العمل.ويتميَّز البرنامج بدمجه لأساليب تعليمية عدّة، تجمع بين الجانب النظري الذي يُقدم من قِبل ممارسين مهنيين متخصصين في التدريس، والجانب العملي من خلال التدريب التعاوني في جهات تخصصية تدعم مهارات الطالبات. بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للطالبات للمشاركة في التدريب مع مركز عِلمي لاكتشاف العلوم والابتكار، مما يؤهلهن للمنافسة في سوق العمل.ويأتي البرنامج ضمن مجموعة من البرامج المتنوعة التي تُقدمها الكلية التطبيقية في الجامعة؛ إسهامًا في تأهيل كوادر وطنية نسائية بشهادات مهنية متوافقة مع حاجة سوق العمل، ومستهدفات التنمية، وبما يتواءم مع الخطة الاستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، في تعزيز مخرجات منظومة التعليم والتدريب.