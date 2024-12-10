قاربان للدوريات البحرية

أعلنت محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية عن تعزيز التزامها بحماية البيئة البحرية بإطلاق أول قاربين للدوريات في المنطقة البحرية للمحمية، التي تمتد على مساحة 3.856 كم² حتى حدود المياه الإقليمية للمملكة، وتشكل 1.8% من تلك المياه.

كما تُشرف المحمية على أطول خط ساحلي تديره هيئة حماية بيئية واحدة في المملكة، بطول 170 كم، وتحتضن هذه المنطقة 64% من أنواع الشعاب المرجانية في المملكة، و22% من أنواع الأسماك، بالإضافة إلى أنواع مهددة بالانقراض، مثل السلاحف الصقرية المنقار والسلاحف الخضراء، والدلافين الدوّارة، والأطوم، وأسماك القرش الحوتي، والنظم البيئية الحرجة لغابات المانغروف الرمادية.

وقال الرئيس التنفيذي لمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، أندرو زالوميس: «يُعد تدشين القاربين خطوة نوعية لتعزيز قدرات البحث ومراقبة الامتثال البيئي في البيئة البحرية، ويتميز طاقما القاربين بخبرتهم الواسعة ومعرفتهم العميقة ببيئة المحمية، حيث نشأوا وترعرعوا فيها، وتمثل هذه الخطوة جزءًا من برنامج استعادة النظم البيئية البحرية والبرية، وتؤكد التزامنا المستمر بتحقيق هذا الهدف الطموح».

وقد جُهز القاربان بمحركات ذات تصنيف «كارب ستار» الموفرة للوقود والمُقللة للانبعاثات الكربونية، التي صممت خصيصًا للعمل في المياه العميقة والمناطق الساحلية الضحلة. وبالتعاون مع قوات حرس الحدود، سيسهم مفتشو البيئة التابعون للمحمية في حماية الأنظمة البيئية الحيوية التي تشكل رابطًا مهمًّا للشعاب المرجانية والموائل البحرية الأخرى على امتداد الساحل الشمالي الغربي للمملكة.