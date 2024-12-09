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شكرا لقرائتكم خبر عن "البلديات والإسكان" تُطلق عقود نموذجية جديدة للقطاعين البلدي والسكني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة البلديات والإسكان حزمة جديدة من العقود الاسترشادية النموذجية عبر منصة "بلدي أعمال"، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات التعاقد وتوضيح حقوق والتزامات كافة الأطراف، ما يساهم في تقليل النزاعات القانونية والحفاظ على علاقات جيدة بين أصحاب المصلحة، بما يضمن تنفيذ المشاريع دون تعثر أو إخلال والتوافق عليها بموجب تلك العقود.
وتضمنت المبادرة إجراء مقارنة معيارية لأشهر العقود المعترف بها عالمياً، والتي يرجع استخدامها لما يقارب 100 عام في مجال المقاولات مع تحديثاتها المستمرة وفق احتياجات السوق المتجددة؛ حيث تم دراستها وتحديد أفضل الممارسات والمعايير وصولاً إلى توحيد و"نمذجة" وإطلاق عقود استرشادية للخدمات البلدية المقدمة على منصة بلدي أعمال بالتوافق مع نماذج العقود العالمية "الفيدك".
يذكر أن وزارة البلديات والإسكان نظمت عددًا من ورش العمل مع الأمانات والوكالات المعنية والقطاع الخاص ممثلًا في اتحاد الغرف التجارية، للمواءمة ومشاركة مرئياتهم وملاحظاتهم على تلك العقود، ويُمكن الاستفادة من العقود النموذجية بشكل مجاني عبر منصة بلدي أعمال من خلال زيارة هذا الرابط.
رفع جودة المشاريعوتأتي الحزمة الجديدة - التي تضم 26 نموذجًا استرشاديًا - ضمن مبادرة العقود النموذجية التي أتاحتها وزارة البلديات والإسكان عبر الموقع الإلكتروني لكلٍ من الهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمقاولين، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى الارتقاء بمستوى المشاريع ورفع جودة الخدمات البلدية والإسكانية المقدمة للمستفيدين وأتمتتها بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتضمنت المبادرة إجراء مقارنة معيارية لأشهر العقود المعترف بها عالمياً، والتي يرجع استخدامها لما يقارب 100 عام في مجال المقاولات مع تحديثاتها المستمرة وفق احتياجات السوق المتجددة؛ حيث تم دراستها وتحديد أفضل الممارسات والمعايير وصولاً إلى توحيد و"نمذجة" وإطلاق عقود استرشادية للخدمات البلدية المقدمة على منصة بلدي أعمال بالتوافق مع نماذج العقود العالمية "الفيدك".
يذكر أن وزارة البلديات والإسكان نظمت عددًا من ورش العمل مع الأمانات والوكالات المعنية والقطاع الخاص ممثلًا في اتحاد الغرف التجارية، للمواءمة ومشاركة مرئياتهم وملاحظاتهم على تلك العقود، ويُمكن الاستفادة من العقود النموذجية بشكل مجاني عبر منصة بلدي أعمال من خلال زيارة هذا الرابط.