انخفاض القضايا العامة

نظام المرور
أوضح المستشار القانوني نواف نباتي أن اختصاصات المحكمة العامة تكون النظر في قضايا المتعلقة بالعقار والتعديات والدعاوى الناشئة عن حوداث السير والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور، وكذلك قضايا الثباتات الإنهائية وإصدار صكوك الاحكام بملكية العقار أو وقفيته.
المحكمة المتخصصة
أوضحت وزارة العدل أن اختصاص المحاكم العامة تكون بنظر جميع الدعاوي والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى تقيم المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفية، كذلك الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، وأكدت أن الاختصاص للمحاكم العامة يثبت أيضًا في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة.
القضايا المنجزة والأحكام بالمناطق
- الرياض
27.900
25.128
- مكة المكرمة
17956
17013
- الشرقية
9493
8959
- المدينة المنورة
4416
4067
- عسير
4344
4019
- القصيم
2695
2591
- جازان
2026
1889
- حائل
1928
1781
- تبوك
1802
1642
- الجوف
985
905
- نجران
765
666
- الحدود الشمالية
653
618
- الباحة
526
504
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