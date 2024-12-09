انخفاض القضايا العامة

انخفض عدد القضايا العامة خلال الربع الأخير من العام الجاري في المحاكم العامة، إذ بلغ عدد القضايا 75.489 قضية منجزة، والأحكام 69.782، في مقابل 83.157 قضية منجزة خلال الربع الثالث و76.382 حكما، وذلك حسب المؤشر العدلي لوزارة العدل لعام 2024,

نظام المرور

أوضح المستشار القانوني نواف نباتي أن اختصاصات المحكمة العامة تكون النظر في قضايا المتعلقة بالعقار والتعديات والدعاوى الناشئة عن حوداث السير والمخالفات المنصوص عليها في نظام المرور، وكذلك قضايا الثباتات الإنهائية وإصدار صكوك الاحكام بملكية العقار أو وقفيته.

المحكمة المتخصصة

أوضحت وزارة العدل أن اختصاص المحاكم العامة تكون بنظر جميع الدعاوي والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى تقيم المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفية، كذلك الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية، وأكدت أن الاختصاص للمحاكم العامة يثبت أيضًا في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة.

القضايا المنجزة والأحكام بالمناطق

- الرياض

27.900

25.128

- مكة المكرمة

17956

17013

- الشرقية

9493

8959

- المدينة المنورة

4416

4067

- عسير

4344

4019

- القصيم

2695

2591

- جازان

2026

1889

- حائل

1928

1781

- تبوك

1802

1642

- الجوف

985

905

- نجران

765

666

- الحدود الشمالية

653

618

- الباحة

526

504