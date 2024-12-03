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شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: المملكة دعمت أكثر من 200 مشروع في المياه بـ6 مليارات دولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إن العالم يواجه اليوم تحديات متزايدة في قطاع المياه، ومن ذلك ارتفاع معدلات الجفاف، وهي تؤدي إلى أزمات متعددة تتمثل في نقص المياه الصالحة للاستخدام، وتفاقم مشكلات التصحر، وما يتبع ذلك من تهديد حياة الإنسان والمجتمعات، مما يستوجب العمل المشترك لوضع خطط لضمان استدامة مصادر المياه.
وأضاف سمو ولي العهد، خلال افتتاح قمة المياه الواحدة، اليوم الثلاثاء، في الرياض، أن المملكة أعلنت تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي.
ودعا سمو ولي العهد، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص إلى الانضمام إلى هذه المنظمة.
تابع سموه: عملت المملكة على إدراج موضوعات المياه للمرة الأولى ضمن خارطة عمل مجموعة العشرين خلال مدة رئاستها في عام 2020م، بالإضافة إلى تقديمها تمويل تجاوز مبلغ ستة مليارات دولار أمريكي لدعم أكثر من 200 مشروع إنمائي في قطاع المياه في أكثر من 60 دولة نامية حول العالم، وتستعد المملكة لاستضافة المنتدى العالمي للمياه في الدورة الحادية عشرة عام 2027م بالتعاون مع المجلس العالمي للمياه.
وأضاف سمو ولي العهد، خلال افتتاح قمة المياه الواحدة، اليوم الثلاثاء، في الرياض، أن المملكة أعلنت تأسيس منظمة عالمية للمياه مقرها الرياض تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي.
قمة المياه الواحدةوأوضح سموه، أن المنظمة ستعمل على معالجة القضايا المتعلقة بالمياه على مستوى العالم من خلال توحيد الجهود الدولية وإيجاد الحلول الشاملة للتحديات المائية، بما في ذلك تبادل الخبرات والتقنيات المبتكرة وتعزيز البحث والتطوير في هذا المجال.
ودعا سمو ولي العهد، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص إلى الانضمام إلى هذه المنظمة.
تابع سموه: عملت المملكة على إدراج موضوعات المياه للمرة الأولى ضمن خارطة عمل مجموعة العشرين خلال مدة رئاستها في عام 2020م، بالإضافة إلى تقديمها تمويل تجاوز مبلغ ستة مليارات دولار أمريكي لدعم أكثر من 200 مشروع إنمائي في قطاع المياه في أكثر من 60 دولة نامية حول العالم، وتستعد المملكة لاستضافة المنتدى العالمي للمياه في الدورة الحادية عشرة عام 2027م بالتعاون مع المجلس العالمي للمياه.