شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية جديدة بين المملكة وليتوانيا في مجال خدمات النقل الجوي والان نبدء بالتفاصيل



ومثل ليتوانيا السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية ليتوانيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين وجمهورية العراق راموناس دافيدونيس. خدمات النقل الجوي وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجال خدمات النقل الجوي، ووضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي بين البلدين.

هذا إلى جانب الإسهام في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني، وتوسيع الشبكة التشغيلية للناقلات الوطنية.

رؤية المملكة 2030 علاوةً على تعزيز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، وتعزيز الربط الجوي للمملكة بالعالم إلى 250 وجهة لتكون منصةً لوجستيةً عالمية.

بالإضافة إلى نقل 330 مليون مسافر سنويًّا بحلول عام 2030 والمتوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. الدمام - شريف احمد - وقع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج اليوم، اتفاقيةً في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ليتوانيا.ومثل ليتوانيا السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية ليتوانيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين وجمهورية العراق راموناس دافيدونيس.وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجال خدمات النقل الجوي، ووضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي بين البلدين.هذا إلى جانب الإسهام في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني، وتوسيع الشبكة التشغيلية للناقلات الوطنية.علاوةً على تعزيز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، وتعزيز الربط الجوي للمملكة بالعالم إلى 250 وجهة لتكون منصةً لوجستيةً عالمية.بالإضافة إلى نقل 330 مليون مسافر سنويًّا بحلول عام 2030 والمتوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.