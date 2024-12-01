شكرا لقرائتكم خبر عن يوم الأحد.. 3 أماكن تسجل أقل درجة حرارة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أمطار رعدية

الدمام - شريف احمد - سجلت القريات والطريف وتبوك أقل درجة حرارة في المملكة اليوم الأحد، وحسب بيان المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، فقد سجلت كل منها 4 درجات مئوية.وجاءت عرعر في المرتبة الثانية مسجلة 6 درجات، ثم سكاكا وحائل ورفحاء بـ 7 مئوية.حسب بيان المركز، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.



أمطار على عسير

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكوّن أمطار متوسطة على منطقة عسير يصاحبها رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

وأوضح أن حالة الطقس تلك تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.