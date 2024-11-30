شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار غزيرة على منطقة جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة على منطقة جازان شملت ضاحية الملك عبدالله، ومحافظات أبو عريش، والعيدابي، والطوال، وصامطة، وهروب، والريث، وصبيا، وفرسان، وعدد من المراكز والقرى التابعة لها.

سبق وأعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.

وحسب بيان المركز، تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، نجران ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق .