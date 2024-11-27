شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواقع مخصصة للوضوء داخل المسجد الحرام لضمان راحة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

أماكن الوضوء

الدمام - شريف احمد - أوصت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، ضيوف الرحمن بالوضوء في الأماكن المخصصة داخل المسجد الحرام، مؤكدة أن هذه الأماكن تم تجهيزها بمرافق حديثة لضمان راحة وسهولة أداء الشعائر في بيئة طاهرة ومهيأة على أعلى مستوى.وأوضحت الهيئة أن أماكن الوضوء تشمل مواضئ توسعة الملك فهد الواقعة في السطح والتي يمكن الوصول إليها عبر السلالم الكهربائية والمصاعد.كما تتوفر مواضئ الساحة الشرقية بجوار سور قصر الصفا، ومواضئ الساحة الغربية المقابلة لشركة مكة للإنشاء والتعمير والسوق الصغير وأبراج وقف الملك عبد العزيز.بالإضافة إلى ذلك، توجد مواضئ في منطقة المسعى موزعة على السطح والسطح الأرقم، مع إمكانية الوصول إليها من القزارة والمراد والمروة.وأكدت الهيئة أن هذه الجهود تأتي في إطار حرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتوفير بيئة مريحة تساعد على أداء العبادات بسهولة ويسر، مع الحفاظ على طهارة المكان وقدسيته.