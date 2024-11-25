شكرا لقرائتكم خبر عن الباحة أعلى كمية بـ82.2 ملم.. "البيئة" ترصد هطول الأمطار في 7 مناطق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

كميات الأمطار بالمناطق

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الدمام - شريف احمد - سجّلت منطقة الباحة أعلى معدل كميات لهطول الأمطار بـ(82.2) ملم في بلجرشي، وذلك ضمن (7) مناطق بالمملكة، شهدت كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجلت كلٌ من بني حسن بالمندق (56) ملم، وبطاط بفرعة غامد الزناد (22.4) ملم، وحي النزهة بالباحة (17.8) ملم، وشدا بالمخاواة (16.4) ملم.ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ سجّلت (86) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح الأحد 24 نوفمبر، وحتى التاسعة صباح الإثنين 25 نوفمبر 2024م، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، القصيم، عسير، حائل، الباحة).وأبان التقرير، أن منطقة مكة المكرمة سجلّت (36) ملم في سد الليث، و(35.2) ملم في ميسان، و(22.3) ملم في الغزة بمكة، و(19.8) ملم محمية سجا بالمويه، و(15.9) ملم في اجياد بمكة، فيما سجّلت عسير (26.4) ملم في ثلوث المنظر ببارق، و(9.2) ملم في الفرعة الشمالية بالنماص، و(4.0) ملم في النماص.وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة القصيم (7.2) ملم في مطار القصيم، و(7.0) ملم في الفوارة ببريدة، و(5.0) ملم في محطة القطار بالقصيم ودخنة في الرس.كما سجلت منطقة الشرقية (5.2) ملم في القاعدة الجوية بحفر الباطن، و(0.6) ملم في الرفيعة بالقرية العليا. فيما سجّلت منطقة الرياض (1.0) ملم في المجمعة، و(0.8) ملم في محمية الملك عبد العزيز بالرياض، و(0.7) ملم في شقراء، وسجلت منطقة حائل (2.0) ملم في الجثياثة ببقعاء، و(1.0) ملم في السعيرة بالشنان.ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة، يمكن زيارة هذا الرابط.