التدريب التقني ترصد 298 مخالفة تدريبية في النصف الأول من العام 2024 م

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة تتابع بشكل مستمر أداء منشآت التدريب الأهلية وجودة الخدمات والبرامج التدريبية المقدمة، حيث قامت الفرق الإشرافية التابعة لها بتنفيذ 104 زيارات إشرافية لمنشآت التدريب الأهلية .
وأضاف العتيبي أن المؤسسة تعمل على تطوير استثمار القطاع الخاص في مجال التدريب وتقديم العديد من التسهيلات له لتحفيز الاستثمار ونمو قطاع التدريب، حيث منحت المؤسسة 165 رخصة لمنشآت جديدة لمزاولة نشاط التدريب، كما منحت خلال الفترة ذاتها 223 بطاقة مدرب معتمد لتمكينهم من تقديم البرامج التدريبية . وأوضح المتحدث الرسمي أن المؤسسة تعمل على تنفيذ عدة إجراءات لضمان جودة مخرجات البرامج التدريبية من أهمها تنفيذ الاختبارات الشاملة والتأهيلية، ووصل عدد المستفيدين من تلك الاختبارات في معاهد ومراكز التدريب الأهلية 39.643 مستفيدا ومستفيدة .
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أتاحت إمكانية الاطلاع على المنشآت التدريبية المرخصة والبرامج المعتمدة من خلال الموقع الإلكتروني إضافة إلى إتاحتها أيضا على تطبيق "تدريبك" المتوفر في متاجر الهواتف الذكية.
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