وأوضح مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي بأن اللقاء يتضمن العديد من المحاور ومن ضمنها أهمية تعاون قطاعات الصناعة والتعدين والإعلام في تحقيق التنمية المستدامة وكذلك أبرز مسرعات معدلات النمو في قطاعي الصناعة والتعدين .
بالاضافة الى أهم الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات في قطاعي الصناعة والتعدين سواء التشريعية أو التمويلية الاجرائية .
كما أن هذا اللقاء يأتي ضمن فعاليات وأنشطة فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة النوعية لتحقيق أهداف هيئة الصحفيين السعوديين التطويرية بصفة شاملة مقدما الشكر والتقدير لوزير الأستاذ بندر الخريف باسم رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ عضوان الأحمري وكافة الأعضاء على مبادرة الوزير وتشريفه لهذا اللقاء والذي يجسد مدى حرصه وتأكيده على مدى أهمية الإعلام في تحقيق التنمية المستدامة للصناعة والتعدين .
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصناعة في رحاب هيئة الصحفيين بمكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.