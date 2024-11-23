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جراحات الأمل.. "اليوم" تفتح ملف جهود المملكة لفصل التوائم الملتصقة

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اليوم – الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - العشرات من العمليات الجراحية الناجحة التي رعتها المملكة على أراضيها لفصل التوائم السيامية، إذ عملت اذرع الخير على زرع الأمل في نفوس التوائم الملتصقة وذويهم بعد أيام وسنوات من المعاناة.
صحيفة "اليوم" تسلط الضوء على الجهود السعودية في فصل التوائم السيامية، عبر ملف ينشر بالتزامن مع اليوم العالمي لفصل التوائم الملتصقة الذي يوافق غدًا 24 نوفمبر لأول مرة، باقتراح من المملكة.

رفع الوعي


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أوضح المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل، في كلمته أمام الجمعية العامة، أثناء تقديمه لمشروع القرار للاعتماد، أن القرار يطالب برفع الوعي حول حالات التوائم الملتصقة في مراحل حياتهم المختلفة.

وبين أن المجتمع الدولي تعهد من خلال أهداف التنمية المستدامة بضمان الصحة والرفاه للجميع مع عدم ترك أحد متخلفاً عن الركب، ما يجعل من الأهمية بمكان تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لضمان تمتع التوائم الملتصقة بأفضل السبل الممكنة من الصحة والرفاه ومراعاة حقوق الإنسان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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