شكرا لقرائتكم خبر عن جراحات الأمل.. "اليوم" تفتح ملف جهود المملكة لفصل التوائم الملتصقة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - العشرات من العمليات الجراحية الناجحة التي رعتها المملكة على أراضيها لفصل التوائم السيامية، إذ عملت اذرع الخير السعودية على زرع الأمل في نفوس التوائم الملتصقة وذويهم بعد أيام وسنوات من المعاناة.
صحيفة "اليوم" تسلط الضوء على الجهود السعودية في فصل التوائم السيامية، عبر ملف ينشر بالتزامن مع اليوم العالمي لفصل التوائم الملتصقة الذي يوافق غدًا 24 نوفمبر لأول مرة، باقتراح من المملكة.
صحيفة "اليوم" تسلط الضوء على الجهود السعودية في فصل التوائم السيامية، عبر ملف ينشر بالتزامن مع اليوم العالمي لفصل التوائم الملتصقة الذي يوافق غدًا 24 نوفمبر لأول مرة، باقتراح من المملكة.
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وبين أن المجتمع الدولي تعهد من خلال أهداف التنمية المستدامة بضمان الصحة والرفاه للجميع مع عدم ترك أحد متخلفاً عن الركب، ما يجعل من الأهمية بمكان تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لضمان تمتع التوائم الملتصقة بأفضل السبل الممكنة من الصحة والرفاه ومراعاة حقوق الإنسان.