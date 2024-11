شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة المدينة المنورة تُنفذ أكثر من 17 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

نفّذت أمانة المدينة المنورة خلال أكتوبر الماضي 17062 جولة رقابية على المنشآت التجارية، بهدف توفير بيئة صحية آمنة، والتأكد من استيفاء المنشآت الغذائية للاشتراطات الصحية، ومدى امتثالها للاشتراطات البلدية لحفظ أمن وسلامة الغذاء.وبيّنت الأمانة أن الجولات أسفرت عن رصد 20300 مخالفة على المنشآت، تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء حفظ وتخزين الأغذية، إضافة إلى ضبط منتجات مجهولة المصدر.وقد صودرت وأتلفت الكميات المخالفة للاشتراطات الصحية والنظامية، كما أوضحت أن 2358 متدربًا استفادوا من برنامج التثقيف الصحي الذي تنفّذه للتدريب على الأساليب والممارسات العالمية في تعزيز الصحة العامة والارتقاء بسلامة الغذاء. وفي سياق متصل، كثفت أمانة منطقة المدينة المنورة جهودها في التحقق من جودة المـواد فـي مشاريعها خلال نفس الفترة التي تضمنت فحص 154 عينة، وإجراء 567 اختبارًا.واشتملت جهود الأمانة على فحص 12 عينة للتربة، 31 عينة أسفلت، و111 عينة خرسانة، إلى جانب 48 اختبار تربة، و186 اختبار أسفلت، و333 اختبار خرسانة.