السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك الخليج 365 كذلك على أجزاء من مناطق حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-40 كم/ساعة تصل إلى 60كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط