شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية تدين الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشدّ العبارات تصريحات ودعوات عدد من المسؤولين الإسرائيليين بشأن تطبيق ما سمّوه الضمّ والسيادة على الضفة الغربية.
وعدّت ذلك امتدادًا لحرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، واستخفافًا متكررًا بالشرعية الدولية وقراراتها، وبالإجماع الدولي الحاصل على حل الدولتين.
وعدّت ذلك امتدادًا لحرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، واستخفافًا متكررًا بالشرعية الدولية وقراراتها، وبالإجماع الدولي الحاصل على حل الدولتين.