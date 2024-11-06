شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| بمحاضرات مختلفة.. "الخدمات الصحية" تنظم المؤتمر الدولي لطب الأعماق بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

تطوير الكوادر الطبية المحلية

حدث فريد بالشرق الأوسط

الدمام - شريف احمد - نظمت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع ممثلة بمستشفى القوات المسلحة بالجبيل، المؤتمر الدولي لطب الأعماق والعلاج بالأكسجين، بحضور مدير عام الإدارة العامة للخدمات الصحية الدكتور أحمد بن محمد العامري بأحد فنادق الخبر، والذي استمرّ لمدة 3 أيام تحت شعار ”شفاء مع كل نَفَس“.وتضمن المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه بالمملكة العديد من ورش العمل والمحاضرات التي تبحث أخر المستجدات بهذا المجال الطبي وتناقش تطورات العلاج بهذه التقنية بهدف زيادة التوعية والتثقيف وتبادل الخبرات بين الأطباء المشاركين.وأوضح مدير مستشفى القوات المسلحة بالجبيل اللواء أحمد بن سلطان المطيري، في كلمة ألقاها أثناء افتتاح فعاليات المؤتمر، أن هذا الملتقى العلمي يهدف إلى تطوير الكوادر الطبية المحلية في مجال طب الأعماق والعلاج بالأكسجين، حيث تضمن المؤتمر 33 محاضرة وعدد 10 جلسات حوارية و4 ورش عمل للحديث عن آخر المستجدات في طب الأعماق والعلاج بالأكسجين في المملكة، مبينا أن المؤتمر ناقش تجربة مملكة تايلاند في طب الغوص وتجربة سلطنة عمان في علاج فقدان السمع باستخدام الأكسجين المضغوط، والعديد من الحالات التي تم علاجها بالأكسجين.ويبحث كذلك لأول مرة بالمملكة فوائد العلاج بالأوكسجين المضغوط الذي يتداخل مع طب الأعماق وأهمية هذه التقنية المستجدة في تحسين حالة المرضى من خلال تنشيط الدورة الدموية والعمل على زيادة تدفق الدم في الأوعية الدموية، إضافة إلى تحفيز نشاط جهاز المناعة، كما يناقش أيضا دور العلاج بالأكسجين المضغوط في أمراض الجهاز الهضمي وطب أعصاب الأطفال بجانب كيفية علاج العمى وضعف البصر بسبب ضعف الشرايين البصرية بواسطة الأكسجين، بالإضافة إلى علاج القدم السكري باستخدام الأكسجين المضغوط وتجنب البتر ودور الأكسجين واستخداماته في طب التجميل إلى جانب التشافي من متحور كوفيد، كما يبحث المؤتمر أبرز تأثيرات العلاج بالأوكسجين المضغوط في تحسين جودة الحياة وفي حالات طب الطيران.وذكرت أخصائية علاج الألم أحلام السويدي بأن المؤتمر هو أمر حديث في الشرق الأوسط من خلال تواجد أبرز المختصين في هذا المجال وهو العلاج بتقنية الأوكسجين.فيما ذكر مجاهد أحمد شكر أخصائي العلاج التنفسي من القاعدة الجوية بالظهران بأن هذا المؤتمر يعد مبادرة للتعريف للطرق بالعلاج بالأوكسجين وهذا المجال فيه طرق علاج السكر وأمراض الحروق للعلاج بالأوكسجين والقادم أفضل باذن اللهوبين أخصائي العلاج بالأوكسجين وأمراض الغوص العميد طبيب حمود العنزي من دولة الكويت أن هذا المؤتمر هو من المؤتمرات الكبيرة في المنطقة والعالم قدمت فيه أوراق عمل كبيرة في طريقة العلاج بالأكسجين والغوص وتساعد على علاج هذه الأمراض وبمشاركة دولية من المختصين والخبراء في هذا المجالوأشار فني ضغط العلاج بالأوكسجين يوسف الميم من مملكة البحرين أن هذا المؤتمر جمع نخبة من المختصين وتبادلنا الخبرات ونتمنى أن تمتد هذه التجارب إلى مراحل متقدمة وأكبر.