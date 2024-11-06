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"الأرصاد": أمطار غزيرة على جازان

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واس - جيزان 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية وارتفاع الموج وجريان للسيول وصواعق رعدية وتساقط البرد، على محافظات الداير والريث والعيدابي وهروب وفيفا والعارضة والحُرّث والطوال وأحد المسارحة وصامطة وأبو عريش وضمد وصبيا والفطيحة والأجزاء الساحلية والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 8 مساءً.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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