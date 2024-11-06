شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار غزيرة على جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في الرؤية وارتفاع الموج وجريان للسيول وصواعق رعدية وتساقط البرد، على محافظات الداير والريث والعيدابي وهروب وفيفا والعارضة والحُرّث والطوال وأحد المسارحة وصامطة وأبو عريش وضمد وصبيا والفطيحة والأجزاء الساحلية والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 8 مساءً.

