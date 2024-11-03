السعودية | “صندوق الشهداء” يوقع اتفاقية تعاون مع مؤسسة الوليد للإنسانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، اتفاقية تعاون مع مؤسسة الوليد للإنسانية؛ بهدف دعم البرامج والمبادرات التنموية وتعظيم أثرها.

وتتضمن الاتفاقية التي وقعتها صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد بن سعود بن عبدالعزيز الأمين العام للمؤسسة، والأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين طلال بن عثمان المعمر، تقديم حزمة من المنتجات والخدمات لدعم وتمكين مستفيدي الصندوق.

وأشار أمين عام الصندوق ، إلى أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادًا لتحقيق مستهدفات الصندوق الإستراتيجية وتفاعل المجتمع في تقدير تضحيات أبطالنا البواسل، وما قدموه في سبيل الدفاع عن الدين، وأرض بلادنا الغالية، مؤكدًا حرص الصندوق لاستثمار مثل هذه الشراكات النوعية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط