شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل الدراسة والاختبارات العملية اليوم عن بعد في المدارس المسائية في مكة والان نبدء بالتفاصيل

بناءً على ماورد من #الأرصاد.. #تعليم_مكة

تقرر تحويل الدراسة والاختبارات العملية لتكون "عن بُعد"عبر #منصة_مدرستي اليوم الاثنين 25-04-1446هـ في المدارس المسائية والتعليم المستمر بالعاصمة المقدسة ومحافظاتها؛ الجموم، بحرة، الكامل. pic.twitter.com/lNRMIFO3nK — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) October 28, 2024



طقس المملكة



وقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء مناطق نجران والرياض والقصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والشرقية.



أوضحت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة والاختبارات العملية اليوم الاثنين 25 - 04 - 1446هـ لتكون "عن بُعد" عبر منصة " مدرستي " في المدارس المسائية والتعليم المستمر بالعاصمة المقدسة ومحافظاتها، الجموم، وبحرة، والكامل.