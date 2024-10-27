شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: استمرار الأمطار على بعض مناطق المملكة حتى الأسبوع المقبل.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن هناك تنبيهات مستمرة تصدر من جانب المركز، بشأن الحالة المطرية في المملكة، موضحًا أن مع بداية شهر نوفمبر ستبدأ السواحل الغربية بالتفاعل مع الحالات الجوية.

وأوضح العقيل خلال مداخلته مع قناة «الإخبارية» : ” أنه خلال هذا اليوم متوقع استمرار السحب الركامية الرعدية على أجزاء من منطقة الباحة، وعسير، واستمرار هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة” .

كما أنه من المتوقع أيضا خلال ساعات المساء أن تظهر بعض التشكيلات من السحب الممطرة على منطقة القصيم، ومنطقة حائل، والشرق، والشمال الشرقي، تمتد حتى الأسبوع المقبل .

وأنهى حديثه بأن المركز الوطني للأرصاد سيصدر تحديثًا بشأن التوقعات الجوية على استمرار الحالة الجوية، والتي ستشمل منطقة مكة المكرمة، والسواحل والجبال، وكذلك منطقة المدينة المنورة، وبعض أجزاء منطقة الرياض، والقصيم وحائل، والمناطق الشرقية والشمالية الشرقية للمملكة .