شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ​​​​​​​”التعليم“ تُحدد آلية التعامل مع الأخطاء في أسئلة الاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

ضوابط الاختبارات

الدمام - شريف احمد - أصدرت وزارة التعليم دليلًا يتضمن آلية التعامل مع الأخطاء التي قد تَرِدُ في أسئلة الاختبارات، سواء أثناء تأديتها أو في مرحلة التصحيح.وأكدت الوزارة على ضرورة تحرّي الدقة من قِبَل إدارات المدارس في التعامل مع هذه الأخطاء، وذلك بحيث لا تُؤثّر على نتائج الطلاب.وفي حال وجود خطأ في أحد الأسئلة أثناء الاختبار أو عند التصحيح، وكان لهذا الخطأ تأثيرٌ على نتائج الطلاب، فإن الوزارة تُوجّه باتباع إجراءاتٍ مُحدّدة، منها: إعادة توزيع درجات السؤال الذي وَرَدَ فيه الخطأ على بقية الأسئلة، أو إعادة توزيع الدرجات في حال وجود نقص أو زيادة في عدد الأسئلة مُقارنةً بنماذج الإجابة.وفي الحالات الأخرى، تُعطي الوزارة لإدارة المدرسة الصلاحية لاتخاذ القرار الذي يُحقّق مصلحة الطالب، مع الالتزام بالدقة في تطبيق الإجراءات لضمان عدم الإضرار بأي طالب.كما تضمن الدليل العديد من الضوابط والإجراءات الأخرى المُتعلّقة بالاختبارات، مثل: ضوابط تأخير الطالب عن موعد الاختبار، وإجراءات التعامل مع حالات الغش، والتعليمات التي يجب على الطلاب الالتزام بها قبل دخول قاعة الاختبار.وأكدت التعليم أنه يُسمح للطالب المتأخر عن الاختبار بما لا يتجاوز خمس عشرة دقيقة بالدخول إلى قاعة الاختبار، مع توقيع تعهد بعدم تكرار التأخير. وإذا تكرر الأمر، يُعامل الطالب وفق قواعد السلوك والمواظبة، حيث يتم خصم درجة من درجات المواظبة عن كل تأخير غير مبرر تقرره لجنة التحكم والإشراف بالمدرسة.وأوضحت الوزارة أنه لا يُسمح للطالب بالدخول بعد مرور نصف الوقت المحدد للإجابة، ويجب تحرير محضر في حالة تأخر الطالب لأكثر من خمس عشرة دقيقة أو في حالة تكرار التأخير.وأكدت الوزارة أنه لا يجوز لأي طالب تسليم ورقة الإجابة قبل مضي نصف الوقت المخصص للإجابة، إلا إذا كانت هناك ضرورة صحية تستدعي ذلك، وفي هذه الحالة يُسمح للطالب بالخروج بعد التأكد من حالته الصحية وموافقة مدير المدرسة.