بعد انتشار خبر عن وفاتها بعد صراع مع المرض.. فلة الجزائرية بأول رد رسمي

ميرنا وليد - بيروت - انتشرت شائعة رحيل الفنانة فلة الجزائرية بعد صراع مع المرض مثل النار بالهشيم على منصات التواصل الاعلامي وتناقلتها بعض الوسائل الاعلامية لذا اتخذ مكتب سلطانة الطرب اصدار هذا بيانا لنفي هذة الشائعة الخبيثة والتأكيد على ان الفنانة المحبوبة بصحة وعافية وهي متواجدة في بلدها الجزائر الى جانباهلها وناسها ولم تدخل المستشفى في باريس او غيره كما انتشر.



في الحقيقة تتابع فلة عملها هي تتواجد في الاستديو حيث تحضر اغنية عن معاناة الشعب الفلسـ ـطيني والحـ ـرب على غـ ـزة.

وتابع البيان مشيرا الى "ما ينشر ويتداول على هذة المنصات عار عن الصحة بل هي حربا مدسوسة من خلال سياسة عفنة اتخذت من السلطانة مكسر عصا لانها الاكثر تمايزا فنيا على الساحة ." وختم البيان: " نحن نطمئن عشاق وفانزات فلة الجزائرية عن عافيتها وصحتها فالاصطياد بالماء العكر لا يمثل الا مروجوه اصحاب النفوس الضعيفة "