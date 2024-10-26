بالصور- نسليهان أتاغول تتألق على ضفاف نهر النيل

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة التركية نسليهان أتاغرل، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لها.

وظهرت نسليهان في الصور، وهي تستمتع على ضفاف نهر النيل في القاهرة.

وتألقت نسليهان في الصور التي نشرتها عبر صفحتها على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، يإطلالة لافتة إذ ارتدت فستان أبيض صيفي واسع، تميز بشق جانبي عند الساق وتزين بربطات عند الكفين والرقبة باللون البني.

وأرفقت نسليهان الصور بتعليق كتبت فيه: " رحلة على النيل".

وجاءت زيارة نسليهان إلى القاهرة لحضور مهرجان الجونة السينمائي إلى جانب عدد من الممثلين الأتراك.

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