نجلاء بدر لـ محمود حميدة: هل يحتاج الفنان قانون لحمايته من الذكاء الاصطناعي؟.. والنجم يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

أعربت الفنانة نجلاء بدر عن سعادتها بالتواجد في جلسة حوارية للنجم محمود حميدة، والتي أقيمت ضمن فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وقالت نجلاء في كلمتها خلال الجلسة: "أنا من أشد المتابعين لحضرتك، وكنت حابة أعرف رأيك كيف يجب أن يتعامل الفنان مع السوشيال ميديا، خاصة وأن حضرتك حضرت نقلة واسعة في التعامل مع الجمهور، وبالنسبة للذكاء الاصطناعي كيف يحمي الفنان نفسه، لأنه في يوم من الأيام قد تحل محله، فـ هل نحتاج لسن قوانين لحماية الفنان"، مشيرة إلى وجود احتجاجات عالمية ومطالبات بسن قوانين.

وأجاب حميدة "على العموم لسه القوانين مطلعتش ولكن يجب أن تظهر لتحدد كيفية التعامل مع النظام الجديد. وفي رأيي نحن نستخدم التكنولوجيا بمعزل عن القيمة التي أنتجتها، بمعنى اللي عمل فيسبوك والقيمة التي أنتجته أن يقرب بين الناس ويؤكد الصلة بينهم، لكن هناك من يستعمله في القتل وليس في تطور وتقدم الإنسان".

جدير بالذكر أن حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي أقيم في 24 أكتوبر، وشهد منح حميدة جائزة الإنجاز الإبداعي.