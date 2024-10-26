وزير الخارجية العراقي: قلقون من احتمال توسع نطاق الحرب من لبنان إلى دول أخرى ومن أن يصبح العراق جزءا منها

أعرب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن قلق بلاده من "احتمال توسع نطاق الحرب من لبنان إلى دول أخرى ومن أن يصبح العراق جزءا منها"، في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على لبنان تزامنًا مع الحرب على غزة.

ولفت، خلال لقائه في باريس عددا من ممثلي وسائل الإعلام الفرنسية والعربية غداة مشاركته في مؤتمر دولي لدعم لبنان، إلى أن "العراق يسعى عبر اتصالاته الدولية إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، ويعمل على تجنيب أجوائه الدخول في الصراع".

وأضاف أن "مسألة السلام والحرب بيد الحكومة والبرلمان العراقيين وليست بيد جهات أخرى"، لافتا إلى أنه "شدد على هذا المبدأ" خلال زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لبغداد قبل عشرة أيام.