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الامارات | أروقة المحاكم

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إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة الجنح في دبي دعوى قضائية اتهُم فيها شخص آسيوي بإعطاء شيك بقيمة 10 آلاف درهم بسوء نيّة إلى إحدى المؤسسات.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن المجني عليه تقدم إلى البنك المسحوب عليه الشيك لصرفه، لكن فوجئ برده بسبب إغلاق الحساب.

ولم يحضر المتهم إلى الجلسة رغم إعلانه قانوناً، وأفادت المحكمة بأن الثابت بالأوراق أن الشيك موضوع الدعوى استوفى البيانات الشكلية المقررة قانوناً كافة، وأن المتهم تخلى بإرادته عن حيازته، وأطلقه في التداول وهو يعلم أن الحساب مغلق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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