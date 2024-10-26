شكرا لقرائتكم خبر عن نواب خلال مؤتمر المصرى الديمقراطى: يجب تكاتف الجميع لنصبح أداة تعبير عن الشعب والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي ، إن الفضل للشباب بالحزب وجميع العاملين علي مجهوداتهم خلال الفترة الماضية، وذلك خلال عدد كبير من المعارك السياسية، أبرزها تقديم مرشح للرئاسة.

ومن جانبه قال النائب فريد البياضي عضو مجلس النواب، إن أحد إنجازات الحزب في الفترة الماضية هي إسقاط عضوية إسرائيل في عضوية الاتحاد التقدمي، و ذلك بعد مشاركه الحزب وتوعية المشاركين بما تفعله إسرائيل بفلسطين .

وقال خالد راشد نائب رئيس الحزب، مسئول ملف المجتمع المدني، إن الحزب يحاول أن يجد نافذة للعمل وذلك بعمل عدد من الورش لتقوية هذا الملف المهم جدا ، والتعريف بأهمية مشاركة المجتمع المدني في كل المجالات، لنكون أداة للتعبير عن طموح و آمال المجتمع المصري.

جاء ذلك خلال المؤتمره العام الدوري العادي اليوم، الجمعة، و ذلك للبت في جدول الأعمال التالي :

عرض و مناقشة تقرير رئيس الحزب عن الوضع السياسي الراهن وخطة الحزب المقبلة بالإضافة إلى النظر واعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات واعتماد القوائم المالية السابقة 'التصويت على مبادرة لإجراء بعض الترتيبات التنظيمية بالحزب.

يعقد المؤتمر بحضور أعضاء المؤتمر العام المنتخبين من الحزب وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب الذين تم توجيه الدعوة إليهم.

جدير بالذكر أن المبادرة التي سيتم طرحها تم مناقشتها في اجتماع الهيئة العليا الذي عقد يوم الأربعاء 26 سبتمبر 20240، وأوصت الهيئة العليا بطرح المبادرة على المؤتمر العام.