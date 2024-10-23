الغارات الإسرائيلية متواصلة على الضاحية الجنوبية لبيروت

تتواصل الغارات الإسرائيليّة الّتي يشنّها الطّيران الحربي الإسرائيلي، على مناطق متعدّدة في الضاحية الجنوبية لبيروت. يُذكر أنّ المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، كان قد وجّه تهديدًا إلى "السّكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبيّة، وتحديدًا في مبان محدّدة في خرائط مرفقة، والمباني المجاورة لها في المناطق التّالية: حارة حريك، الليلكي، وبرج البراجنة". وزعم "أنّكم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله"، سيعمل ضدّها الجيش على المدى الزّمني القريب. عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا، والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

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