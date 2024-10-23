شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل كروم لنظام أندرويد يقدم طريقة جديدة لحماية بياناتك والان مع تفاصيل الخبر

يعمل متصفح جوجل كروم لنظام أندرويد على إضافة دعم لميزة التحقق من الهوية ،التي ستجبر التطبيقات على استخدام المصادقة البيومترية، إذا كان هاتفك خارج موقع موثوق به.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تحتوي هواتفنا الذكية في الوقت الحاضر على الكثير من البيانات الشخصية والطبية والمالية، وهذا يجعلها هدفًا مثاليًا للصوص، حيث تحتوي جوجل على مجموعة كبيرة من ميزات الحماية من السرقة حتى لا يتمكن اللصوص من إبقاء هاتفك مفتوحًا بعد سرقته.

يعمل Google Chrome على إضافة طبقة إضافية من الأمان حتى إذا كان اللص قد ألقى نظرة خاطفة قبل سرقة هاتفك ويعرف رقم التعريف الشخصي الخاص بك.

في الوقت الحالي، إذا اكتشف اللص رقم التعريف الشخصي لشاشة القفل أو النمط أو كلمة المرور الخاصة بك، فيمكنه فتح هاتفك في أي وقت والوصول إلى تطبيقاتك التي تحتوي على معلومات حساسة، وذلك لأنه على الرغم من أن العديد من التطبيقات تطلب منك المصادقة على نفسك قبل الوصول إلى بياناتك، إلا أنها تقدم لك خيار استخدام رقم التعريف الشخصي لشاشة القفل أو النمط أو كلمة المرور بدلاً من استخدام المصادقة البيومترية مثل وجهك أو بصمة إصبعك.

تهدف ميزة Identity Check القادمة من جوجل إلى حل هذه المشكلة على وجه الخصوص.

يبدو أن ميزة Identity Check التي تستدعي مطالبة المقاييس الحيوية باستخدام LSKF تشبه إلى حد كبير ميزة Stolen Device Protection من أبل.

عندما يتم تمكين ميزة Identity Check، فإنها ستجبرك على استخدام المقاييس الحيوية لفتح قفل التطبيقات.

وأعلنت جوجل عن ميزة Identity Check الأسبوع الماضى، وقالت إنها ستتطلب استخدام المقاييس الحيوية عند "الوصول إلى إعدادات حساب Google والجهاز المهمة".

يتضمن ذلك تغيير رقم التعريف الشخصي الخاص بك، أو تعطيل الحماية من السرقة، أو الوصول إلى مفاتيح المرور من موقع غير موثوق به.

وستؤمن ميزة Identity Check بعض البيانات الحساسة في كروم لنظام أندرويد أيضًا، ولكن هذا لن يعمل إلا مع الإصدار التالي من Android 15.