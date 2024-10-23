شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواصل استعداداته بمعسكر المغرب قبل العودة إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل النادي المصري ، بقيادة علي ماهر، استعداداته بمعسكر الفريق المقام حالياً بالمملكة المغربية استعداداً للموسم الجديد 2024-2025، والذي ينطلق نهاية أكتوبر الجاري.

وينتهي معسكر المصري الخميس المقبل ليعود الفريق إلى القاهرة استعداداً لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الأولى من الدوري، والتي تقام فى الثامنة مساء الأربعاء الموافق الثلاثين من أكتوبر الجاري.

وكان المصري خاض 3 مباريات ودية خلال معسكره المقام حالياً بالمغرب، حيث كانت الأولى أمام الرشاد البرنوصي وانتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين، والثانية أمام الجمعية الرياضية المنصورية وانتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف، قبل أن يلتقي مع الاتفاق المراكشي.

وقرر علي ماهر ، المدير الفني للنادي المصري، خوض الفريق تدريباته على فترتين خلال معسكر الفريق المقام حالياً بالمملكة المغربية استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق 25 أكتوبر الجاري.

ويخوض الفريق المران الصباحي على شاطئ مقر إقامته بأحد فنادق مدينة بوزنيقة المغربية، لرفع اللياقة البدنية، بينما يقام المران المسائي على ملعب لانوريا كلوب بمدينة المحمدية بالمملكة المغربية، وذلك لمنح التعليمات الفنية للاعبين.