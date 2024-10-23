المفوض العام للأونروا يدعو إلى هدنة فورية في شمال غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دعا المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، إلى هدنة فورية في شمال غزة، مؤكدًا تأثير القصف الإسرائيلي المستمر على المدنيين في المنطقة.

وطالب المفوض العام اليوم في بيان صحفي بهدنة إنسانية للسماح للعائلات بالمغادرة الآمنة إلى مناطق أكثر أمانًا، مؤكدًا أهمية تكثيف المساعدات وتحسين الأوضاع الأمنية.

وأوضح أن موظفي الأونروا لا يجدون طعامًا أو ماءً أو رعاية طبية، مشيرًا إلى أن الناس ينتظرون الموت فقط.

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