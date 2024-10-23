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رئيس الدولة يصل إلى قازان للمشاركة في أعمال قمة قادة «بريكس»

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ابوظبي - سيف اليزيد - وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى مدينة قازان للمشاركة في أعمال قمة قادة دول مجموعة «بريكس» التي تستضيفها روسيا الاتحادية، خلال الفترة من 22 إلى 24 من شهر أكتوبر 2024. وتعد المشاركة الأولى لدولة الإمارات في القمة بصفتها عضواً في مجموعة «بريكس». 

وتعقد القمة في دورتها هذا العام تحت شعار «التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين» بمشاركة قادة عدد من دول المجموعة ورؤساء حكوماتها بجانب ممثلي الدول المدعوة. ويضم الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة.. سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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