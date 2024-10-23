إلهام صفي الدين تردّ على مقارنتها بخالتها إلهام شاهين

ردت الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، على مقارنة الجمهور الدائمة لها بخالتها الفنانة إلهام شاهين، مشيرةً إلى أن هذا لا يزعجها، بل تتمنى الوصول لتلك المكانة يومًا ما.

قالت إلهام: "لا أتضايق من مقارنة الجمهور لي ـخالتي إلهام شاهين، لأن هي حاجة كبيرة ومحدش يطول يبقى في مكانتها ولا يوصل للي هي وصلت له في شغلها، أتمنى إني أوصل للمرحلة دي والناس تحترمني زي ما بتحترمها".

أضافت صفي الدين: "في النهاية إحنا شخصيتين مختلفتين مش نفس الشخص، بس الناس اللي مش بتحبنا وعايزة تأذينا بتحطنا في المقارنة دي وده مش بيضايقني عشان أكيد شغلي هو اللي هيثبت أنا إيه وأقدر أعمل إيه".

يُذكر أن إلهام صفي الدين، شاركت في موسم رمضان الماضي 2024، من خلال مسلسل إمبراطورية ميم، الذي ضم كلًا من الفنان خالد النبوي، نور النبوي، نشوى مصطفى، حلا شيحة، ليلى عز العرب، محمود حافظ، وآخرين، والعمل من سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

ودارت أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، حول مختار الذي يجد نفسه مسؤولًا عن أولاده الستة، عقب وفاة زوجته، وعليه أن يواكب تفكيرهم وعصرهم، وفي نفس الوقت يختار بين من تعلق بها قلبه، وحياة أولاده، وتتوالى الأحداث في هذا الإطار.

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