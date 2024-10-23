شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محسن صبري: أنا بحب التمثيل.. ودور "تهامي باشا" خطفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محسن صبري، إنه لاحظ في الآونة الأخيرة، أنه يحصل على أدوار مدة ظهورها قصيرة داخل أعمال درامية كبيرة، إلا أنه في دور "تهامي باشا" في مسلسل عمر أفندي، وعلى الرغم من ظهوره في الدور بضعة مشاهد، إلا أن الدور "خطفه" _ على حد وصفه.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي يذاع على قناة "dmc": "تهامي باشا هو يبان من الخارج صلب، إنما من الداخل شديد النعومة والحب لإبنه، ولديه حالة في المسلسل، وجمع بين زمنين، شخصية خطفتني".

وقال: "في البداية عندما عُرض علي المسلسل، لمت مساعد المخرج، وقلت له (مفيش دور أكبر شوية من ده)، ليؤكد لي أنني في الواقع بطل المسلسل، وظننت أنه يجاملني، ولكن بعد أن شرح لي المشاهد، وجدت مشاهد فلاش باك كثير، وأن الشخصية هي جزء من محاور المسلسل".

وتابع: "لدي قناعة بأن مشهد واحد يمكن من خلاله وضع بصمة في فيلم تعيش طوال العمر، أنا أحب التمثيل".