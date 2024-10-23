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بلينكن: أكدت باجتماعاتي مع المسؤولين الإسرائيليين أهمية إعادة الأسرى وإنهاء الحرب بغزة

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لفت وزير الخارجيّة الأميركيّة ​أنتوني بلينكن​، في تصريح، إلى أنّ "في اجتماعاتي مع المسؤولين الإسرائيليّين، كرّرت التّأكيد على أهميّة إعادة الأسرى إلى وطنهم، إيصال المساعدات الإنسانيّة إلى من يحتاجون إليها، وإنهاء الحرب في غزة على النّحو الّذي يوفّر الأمن والاستقرار الدّائمَين".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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