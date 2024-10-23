لفت وزير الخارجيّة الأميركيّة ​أنتوني بلينكن​، في تصريح، إلى أنّ "في اجتماعاتي مع المسؤولين الإسرائيليّين، كرّرت التّأكيد على أهميّة إعادة الأسرى إلى وطنهم، إيصال المساعدات الإنسانيّة إلى من يحتاجون إليها، وإنهاء الحرب في غزة على النّحو الّذي يوفّر الأمن والاستقرار الدّائمَين".

كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن: أكدت باجتماعاتي مع المسؤولين الإسرائيليين أهمية إعادة الأسرى وإنهاء الحرب بغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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