الجيش الإسرائيلي زعم اغتيال هاشم صفي الدين ونحو 24 عنصرًا من استخبارات "حزب الله"

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّه تمّ "القضاء على رئيس المجلس التّنفيذي لـ"حزب الله" السيّد ​هاشم صفي الدين​".

وأشار غي تصريح، إلى أنّه "يمكن الآن تأكيد خبر قيام الجيش قبل ثلاثة أسابيع، بالقضاء على صفي الدين، وقائد ركن الاستخبارات في "حزب الله" المدعو علي حسين هزيمة، إلى جانب قادة آخرين من الحزب".

وذكّر أدرعي بأنّ "طائرات حربيّة لسلاح الجو كانت قد أغارات، بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكريّة، على مقر قيادة ركن الاستخبارات في "حزب الله" الواقعة تحت الأرض في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت. لقد تواجد داخل مقر القيادة أكثر من 25 عنصرًا من ركن الاستخبارات في "حزب الله"، ومن بينهم مسؤول التّجميع الجوّي في ركن الاستخبارات صائب عياش، ومسؤول ركن الاستخبارات لـ"حزب الله" في سوريا محمود محمد شاهين".

ولفت إلى أنّ "صفي الدين كان عضوًا في مجلس الشورى، وهو المنتدى العسكري والسّياسي الأعلى في "حزب الله"، والمسؤول عن اتخاذ قرارات الحزب وسياسته. وهو ابن خالة الأمين العام الرّاحل لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، وكان له تأثير كبير على عمليّة اتخاذ القرارات في الحزب في مواضيع مختلفة، وخلال أوقات غياب نصرالله عن لبنان وقام بأعماله".

وادّعى أنّ "طيلة السّنوات الماضية، وجّه صفي الدين أعمالًا ضدّ إسرائيل، ولعب دورًا في قلب اتخاذ القرارات في "حزب الله"، زاعمًا أنّ "في الغارة، تمّ القضاء أيضًا على هزيمة، الّذي ساعد خلال مناصبه على توجيه وتنفيذ عمليّات عديدة ضدّ قوّاتنا، بما فيها العمليّة في جنوب لبنان في شباط 1999 وغيرها من العمليّات".