غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت

شنّ الطّيران الحربي الإسرائيلي غارةً استهدفت منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبيّة لبيروت. وكان قد هدّد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، "السّكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبيّة، وتحديدًا في مبان محدّدة في خرائط مرفقة، والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: حارة حريك، الليلكي، وبرج البراجنة". وزعم أنّكم "تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لـ"حزب الله"، سيعمل ضدّها الجيش على المدى الزمني القريب من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر

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