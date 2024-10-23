ذكرت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، أنّ "غارةً إسرائيليّةً استهدفت مبنى قبالة ​مستشفى بهمن​ في حارة حريك في الضّاحية الجنوبيّة لبيروت، ما تسبّب بأضرار هائلة في المستشفى، نتيجة قوّة الصّاروخ الّذي سقط".

كانت هذه تفاصيل خبر "الوكالة الوطنية": أضرار هائلة في مستشفى بهمن- حارة حريك إثر غارة استهدفت مبنى قبالة المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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