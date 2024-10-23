"حزب الله": قصفنا مستعمرة كريات شمونة وتجمعًا لجنود العدو في مستعمرة المنارة

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 10:30 من مساء يوم الثّلثاء 2024-10-22، تجمّعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصلية صاروخيّة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة قصفوا أيضًا عند السّاعة 11:00 من مساء أمس الثّلثاء، مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخيّة".