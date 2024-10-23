ولي عهد أم القيوين يستقبل سفيري تشاد والباراغواي

ابوظبي - سيف اليزيد - أم القيوين (وام)

استقبل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، في الديوان الأميري، أمس، كيدلا يونس حامدي، سفير جمهورية تشاد لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

وبحث سموه والسفير، خلال اللقاء، علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تطويرها لما فيها مصلحة الشعبين الصديقين.

وأثنى سفير جمهورية تشاد على التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، مشيداً بالتطور الحضاري الذي تشهده دولة الإمارات عامة في مختلف الميادين وأم القيوين خاصة.

كما استقبل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، في الديوان الأميري، أمس، كارولين كونثر لوبيز، سفيرة جمهورية الباراغواي لدى الدولة، التي قدمت للسلام على سموه، بمناسبة تسلمها مهام عملها الجديد.