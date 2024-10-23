شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الطائرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يفتح اليوم الأربعاء ، باب الترشح لإنتخابات إتحاد الكرة الطائرة برئاسة المحدد لها يوم يوم 6 ديسمبر القادم لاختيار مجلس إدارة جديد يدير اللعبة لمدة 4 سنوات قادمة ، ويستمر لمدة إسبوع .

ومن المنتظر أن يخوض ياسر قمر رئيس الاتحاد الحالى الإنتخابات مجددا وينافسه عمرو مخلوف أمين الصندوق الحالى على الرئاسة و شريف الشمرلى مدرب المنتخب السابق .

من ناحية أخرى تحديد انطلاقة دورى رجال الكرة الطائرة يوم 16 نوفمبر المقبل، عقب انتهاء مشاركة المنتخب الوطنى فى البطولة العربية للطائرة.

وحضر القرعة مندوبو الأندية المشاركة فى حضور ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربى، وشوكت صابر عضو مجلس إدارة الاتحاد وحسن عابد المدير التنفيذى للاتحاد ولجنة المسابقات بالاتحاد برئاسة عصام أنور.

جدير بالذكر أن فريق الأهلى توج بلقب الدورى المصرى للكرة الطائرة "رجال وسيدات" خلال الموسم الماضى 2023-2024.