الجامعة السعودية الإلكترونية والمعهد الوطني لأبحاث الصحة يوقّعان مذكرة تفاهم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّعت الجامعة السعودية الإلكترونية مذكرة تفاهم مع المعهد الوطني لأبحاث الصحة، ومثّل الطرفين في التوقيع رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور محمد بن يحيى مرضي، والرئيس التنفيذي للمعهد الأستاذ الدكتور فارس بن قاعد العنزي، وذلك على هامش ملتقى الصحة العالمي.

وشملت المذكرة تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال البحث والتطوير والابتكار بما يشمل تحديد الأولويات البحثية وإجراء البحوث والدراسات، وتمكين وتقديم الدعم للباحثين في المجالات المشتركة، بالإضافة إلى تمكين مشاركة بيانات ومعلومات الأبحاث والباحثين بين الطرفين، وتعزيز تبادل ونقل المعرفة ونشرها وتطبيقها بين الجهات، من خلال التعاون والتفاعل المتبادل للعمليات والممارسات التي يتم من خلالها خلق معرفة جديدة، كما شملت الاتفاقية تبادل الخبرات العلمية والعملية للخبراء والباحثين والمختصين وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في المجالات المشتركة، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة لتعزيز القدرات والمهارات ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة من المرافق العامة لدى الطرفين، بما فيها البنية التحتية التقنية وتنظيم الفعاليات العلمية المشتركة مثل المؤتمرات والندوات، وتعزيز التعاون في مجالات الاتصال والعلاقات العامة، وإنشاء قنوات اتصال بين الطرفين لتبادل المعلومات حول الأنشطة والبرامج والمبادرات.

وتأتي هذه المذكرة ضمن جهود الجامعة في تطوير شراكاتها من أجل تطوير القدرات البشرية في مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية للإسهام في تحسين صحة المجتمع ورفع جودة حياته، من خلال البحوث والدراسات ومسرعات الأعمال بما يحقق تميز الجامعة وتحسين جودة مخرجاتها؛ من أجل إعداد خريجين مؤهلين علميًا ومهاريًا وفق متطلبات واحتياجات سوق العمل بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وفق تطلعات القيادة الحكيمة.

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