السعودية | لأول مرة.. جامعة المؤسس تفتح القبول بتخصصات القطاع البحري للطالبات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - ع / عام / جامعة الملك عبدالعزيز تفتح القبول في تخصصات القطاع البحري لأول مرة للطالبات 9

الخليج 365 - متابعات

فتحت جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في كلية الدراسات البحرية لأول مرة القبول النسائي في تخصصات القطاع البحري، مستحدثة وكالة لشؤون الطالبات بالكلية، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، في تأهيل المرأة السعودية لممارسة مهن جديدة وتوسيع نطاق الدراسات والأبحاث في هذا المجال، وبما يعزز نمو وتطوير صناعة النقل البحري والخدمات اللوجستية في المملكة.

وأوضح عميد الكلية الدكتور فيصل الذيباني، أنه جرى التوسع في استثمار قدرات المرأة السعودية في قطاع النقل البحري، وزيادة الكفاءة العامة بما يحقق الاستدامة، في الوقت الذي توفر إستراتيجية كلية الدراسات البحرية تعليمًا وتدريبًا معترفًا به عالميًا في مجال المسح والنقل البحري لتأهيل الموارد البشرية السعودية وتنمية الاقتصاد الوطني.

وبين، أن رؤية المملكة 2030، أعطت الأولوية للأنشطة المؤدية إلى رفع تمثيل المرأة في مختلف الأعمال، بما في ذلك النقل البحري، إدراكًا بضرورة تنمية مشاركة المرأة في الصناعة البحرية وذلك لسد الفجوة داخل القوى العاملة؛ وتماشيًا مع الاتجاه العالمي.

من جانبها، أوضحت وكيلة كلية الدراسات البحرية لشطر الطالبات الدكتورة مها حجازي، أن تخصصات الكلية الخاصة بالطالبات تشمل الهندسة البحرية، والملاحة البحرية، والمساحة البحرية، وسلاسل الإمداد والنقل البحري، التي يعمل خريجوها في قطاعات الموانئ، وشركات النقل البحري والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن قبول الطالبات في هذه التخصصات جاء في إطار سد الفجوة بمجال القوى العاملة في هذا القطاع.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط