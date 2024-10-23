شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق والان نبدء بالتفاصيل

البحر الأحمر

الخليج العربي

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية، في حين توالي درجات الحرارة إنخفاضها على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، يصل إلى أعلى من مترين باتجاه خليج العقبة، ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.حالة البحر: متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي.حالة البحر: متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.