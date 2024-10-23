ميرنا وليد - بيروت - شاركت العارضة الفرنسية والمغنية وزوجة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي كارلا بروني بعرض للملابس الدااخلية أقامته Victoria’s Secret في نيويورك وكان عنوانه العريض الإبتعاد عن الكمال وغض النظر عن العمر والوزن. وكشفت كارلا انها شعرت بالخوف والتردد لا سيما أنها بلغت الـ 56 من العمر. لكنها تخطت مخاوفها وتقدمت مع زميلاتها اللواتي شاركن ولا يتمتعن بمواصفات الطول والوزن المثالية وتحول خوفها الى فرح وشكرت المغنيين الذين غنوا أثناء العرض وشكرت Victoria’s Secret على منح الفرصة للنساء ان يعرضن بعيداً عن الكمال وأن يكونوا أنفسهن. وتفاعل المتابعون لحسابها على مواقع التواصل الإجتماعي وعلقوا انها لديها الحق ان تعرض ملابس داخلية بهذا العمر ولا يجب أن تخجل حتى لو تخطت الخمسين.

كانت هذه تفاصيل خبر كارلا بروني البالغة من العمر 56 سنة تشارك بعرض للملابس الداخلية وهكذا تفاعل المتابعون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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